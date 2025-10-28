Scuola Anief | Ancora 48 ore per presentare domanda concorso docenti Pnrr3

(Adnkronos) – Mancano solo due giorni per presentare l’istanza di partecipazione al terzo concorso per docenti organizzato nell’alveo del Pnrr: il bando di concorso prevede che la domanda potrà essere infatti inoltrata entro le ore 23.59 di domani 29 ottobre: tanti aspiranti insegnanti continuano a rivolgersi all’ufficio legale Anief per consegnare il modello cartaceo, così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

