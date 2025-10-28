Scudetto Inter | Chivu come Allegri alla Juventus nel 2015 16

Scudetto Inter. La Gazzetta dello Sport propone un interessante confronto tra la stagione dell’ Inter di Cristian Chivu e quella della Juventus di Massimiliano Allegri del 201516, quando i bianconeri riuscirono a vincere lo scudetto nonostante un avvio disastroso. Allora la squadra di Allegri, dopo otto giornate, aveva già collezionato tre sconfitte, ma fu capace di ribaltare completamente la situazione con una rimonta memorabile, chiudendo il campionato da Campione d’Italia. Oggi, secondo il quotidiano, l’ Inter potrebbe provare a percorrere un cammino simile, affidandosi alla coesione del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

