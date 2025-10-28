Scrubs l' attesa dei fan sta per finire | svelata la data del debutto della serie reboot

ABC e Hulu hanno svelato quando è previsto l'arrivo sugli schermi delle prime due puntate del progetto con star Zach Braff e Donald Faison. I fan di Scrubs hanno finalmente una data prevista per il debutto dell'atteso ritorno della serie: il reboot debutterà sugli schermi americani di ABC il 25 febbraio alle ore 20 con due puntate. Negli Stati Uniti la serie arriverà il giorno successivo su Hulu e, considerando i precedenti, in Italia gli episodi potrebbero essere disponibili in streaming su Disney+. Il ritorno di Scrubs In attesa di conferme riguardanti la distribuzione internazionale, i fan che hanno amato le divertenti disavventure ambientate tra i corridoi dell'ospedale Sacro Cuore possono vedere la prima immagine del reboot di Scrubs che ritrae un particolare momento . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scrubs, l'attesa dei fan sta per finire: svelata la data del debutto della serie reboot

