Scrittori e direttori di musei | al Suor Orsola Benincasa i professionisti della cultura

Il Complesso di Santa Caterina da Siena, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, torna a essere uno dei centri più vivi della vita culturale napoletana. Con il nuovo anno accademico ormai alle porte, il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Suor Orsola Benincasa inaugura una stagione ricca di appuntamenti che, da ottobre a maggio, trasformeranno le aule . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

