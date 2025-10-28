Scritte sulla vetrata della cooperativa Gherim Avs | Intimidazione neofascista

Nembro. “Esprimiamo con forza e senza equivoci la nostra condanna all’atto intimidatorio avvenuto a danno della Cooperativa Sociale Gherim di Nembro, un luogo da anni impegnato sul fronte della solidarietà, del commercio equo e della cultura della pace”. Lo affermano gli esponenti provinciali di Alleanza Verdi e Sinistra: nella notte tra sabato e domenica sulle vetrate del dehors della Cooperativa, è comparsa la scritta “Un rosso buono è un rosso morto” firmata con il simbolo della storica organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale. “Questo vile e gravissimo atto non può essere considerato come un episodio isolato o di lieve entità – continuano i vertici del partito -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

