Scream Hub è il nuovo canale horror su Prime Video a cura di Digital United Studios

Il cinema horror, dalla serie B ai classici, ha una nuova casa sul canale tematico Scream Hub di Prime Video: la library a pagamento comprende già 100 titoli ed è in espansione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

