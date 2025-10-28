Scossa di terremoto con magnitudo 2.8 a Ragalna

Un terremoto con magnitudo 2.8 è avvenuto questa notte, precisamente alle 23 e 39 di ieri sera, nella zona di Ragalna. L'evento sismico, registrato dall' Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, è stato localizzato 1 chilometro a nord ovest del centro abitato, con ipocentro posto a 4. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

