Scopre che la ex è incinta e la aggredisce arrestato un 31enne ad Anzio

I carabinieri della stazione di Anzio hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex compagna di 26 anni, domiciliata nella stessa abitazione. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione per lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno identificato le parti e ricostruito l’accaduto, accertando che l'uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scopre che la ex è incinta e la aggredisce, arrestato un 31enne ad Anzio

