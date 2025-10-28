Scopre che la ex è incinta e la aggredisce arrestato un 31enne ad Anzio

28 ott 2025

I carabinieri della stazione di Anzio hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex compagna di 26 anni, domiciliata nella stessa abitazione. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione per lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno identificato le parti e ricostruito l’accaduto, accertando che l'uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

