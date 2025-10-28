Scoperto nuovo sito sessista che spoglia le donne col deepfake | si chiama Social Media Girls tra le vittime Chiara Ferragni e Sophia Loren

No, il caso di Mia Moglie e Phica.eu non erano casi isolati. Ora viene a galla un nuovo forum, che si chiama Social Media Girls e ha coinvolto tantissime donne dello spettacolo, anche le più impensabili. A lanciare l’allarme la giornalista Francesca Barra, che ha promesso di andare fino in fondo a questa storia per smascherare i responsabili, così come è successo con Vitiello e il suo Phica. Deepfake, scoperto un nuovo sito, Social Media Girls. @francescabarraofficial Voglio prima di tutto ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in queste ore. Mi avete mostrato affetto, solidarietà, indignazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

