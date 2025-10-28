Scoperto nuovo sito sessista che spoglia le donne col deepfake | si chiama Social Media Girls tra le vittime Chiara Ferragni e Sophia Loren
No, il caso di Mia Moglie e Phica.eu non erano casi isolati. Ora viene a galla un nuovo forum, che si chiama Social Media Girls e ha coinvolto tantissime donne dello spettacolo, anche le più impensabili. A lanciare l’allarme la giornalista Francesca Barra, che ha promesso di andare fino in fondo a questa storia per smascherare i responsabili, così come è successo con Vitiello e il suo Phica. Deepfake, scoperto un nuovo sito, Social Media Girls. @francescabarraofficial Voglio prima di tutto ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in queste ore. Mi avete mostrato affetto, solidarietà, indignazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Anche Francesca Barra tra le vittime dei siti sessisti: cosa è il nuovo blog scoperto dalla Polizia postale Nel forum anche Anna Tatangelo, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Maria De Filippi, Cristina D'Avena e Maria Elena Boschi
La giornalista Barra denuncia: mie immagini di nudo create con IA su un sito sessista
Scoperto un nuovo sito sessista: la denuncia di Francesca Barra - È emerso in rete un nuovo portale a contenuto sessista, SocialMediaGirls, che segue la scia di altri spazi simili come il gruppo Mia moglie e il forum Phica.
Donne "spogliate" dall'intelligenza artificiale, non solo Francesca Barra nel sito sessista: da Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni, tutte le vittime - Tra le donne "spogliate" con l'intelligenza artificiale dal sito 'Social Media Girls' ci sarebbero almeno altre50 italiane famose