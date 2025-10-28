Scoperta la moneta di ’Novellarie’
Una nuova piacevole scoperta emerge da studi sulle antiche monete coniate nel Reggiano. Lorenzo Bellesia, esperto numismatico di Campagnola e autore nel 1999 del libro "Le monete dei Gonzaga di Novellara", ha infatti scoperto un inedito "sesino" battuto nel XVII secolo dalla zecca dei Gonzaga di Novellara in cui al rovescio compare il nome della città per intero "Novellarie". Il signore di Novellara all’epoca dell’emissione era il conte Alfonso II Gonzaga (1616-1678), il cui busto è riprodotto nel dritto della moneta. Il sesino era una moneta a bassissimo contenuto d’argento destinata in epoca rinascimentale ai piccoli commerci e ai pagamenti locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
