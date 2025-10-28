Scontro tra pullman e auto | spavento in città disagi e traffico rallentato

BRINDISI – Uno scontro tra un autobus Stp e una Ford C-Max è avvenuto questa sera (28 ottobre 2025) a Brindisi, all'incrocio tra via Ponte Ferroviario e via Provinciale San Vito. Lo scontro, fortunatamente, non ha causato conseguenze per gli occupanti dei due mezzi. Sul posto sono intervenuti gli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

TRE MORTI NELLO SCONTRO TRA UN'AUTO ED UN PULLMAN IN CALABRIA È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Calabria lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra pullman e auto in Calabria, morti moglie, marito e un amico. Chi sono le vittime del frontale sulla Jonio-Tirreno - X Vai su X

Albavilla, che spavento in serata: auto esce di strada e si ribalta vicino al bar. Ragazza in ospedale: non è grave - Apprensione tra i clienti del locale, nessuno coinvolto. Riporta ciaocomo.it

Incidente a Gioiosa Ionica, chi sono le vittime: Salvatore, Lucia e Domenico morti nello scontro con un pullman - Si chiamavano Salvatore Primerano, 37 anni, Lucia Vellone, 28, e Domenico Massa, 44, le vittime dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre ... Si legge su fanpage.it

Scontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirreno a Gioiosa Ionica, tre morti nell'incidente stradale - Tirreno a Gioiosa Ionica: auto contro pullman, tre morti. Da virgilio.it