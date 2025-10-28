Scontro a Roma identificato il terzo conducente
L'avrebbero vista più persone, la terza auto grigia sfrecciare a tutta velocità sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Era a poca distanza dall'altra berlina bianca guidata da Luca Girimonte che venerdì notte ha speronato e travolto l'utilitaria con a bordo Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'impatto e Silvia Piancazzo, ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Ora anche il conducente dell'auto grigia ha un nome, a indicarlo è stato il suo amico Girimonte, al momento unico indagato per omicidio stradale. Rintracciato e sentito dalla procura, smentisce, anche lui, l'ipotesi di una gara clandestina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
