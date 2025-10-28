A partire dal 2026 gli interventi fiscali previsti nella Manovra finanziaria porteranno a un aumento degli stipendi del ceto medio. L’ Irpef scenderà per lo scaglione fino a 50.000 euro, in modo da favorire gli aumenti, le assunzioni e migliorare la condizione economica delle famiglie. Al contempo il Governo ha approvato altre norme che abbassano le tasse su lavoro notturno, sugli straordinari, sui premi e sugli aumenti da rinnovo del contratto. La platea coinvolta potrebbe quindi essere molto più ampia di quella toccata semplicemente dalla diminuzione dell’imposta sul reddito. Chi ci guadagna dal taglio dell’Irpef. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sconti fiscali sullo stipendio in Manovra, chi guadagna dal taglio dell’Irpef