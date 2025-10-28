Sciopero nazionale Vueling fermi per 4 ore gli assistenti di volo

Fiumicino, 29 ottobre 2025 – “Mercoledì 29 ottobre sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, degli assistenti di volo della compagnia Vueling Airlines ”. A riferirlo la Filt Cgil, sulla protesta indetta con l’associazione professionale Anpac “in considerazione della mancata risoluzione delle gravi criticità nell’ambito del rispetto degli obblighi contrattuali, dei diritti e degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici italiane della compagnia”. Le ragioni. “In particolare alla base dello sciopero – spiega la Federazione dei trasporti della Cgil – ci sono, tra le varie ragioni, il mancato rispetto di alcuni articoli del contratto aziendale e la mancanza di trasparenza da parte della compagnia nell’utilizzo sistematico di personale estero sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

