Giovedì 6 novembre circa 60mila farmacisti e farmaciste delle farmacie private incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro. Si tratta del primo sciopero nazionale della categoria, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo la rottura definitiva delle trattative sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. Le richieste economiche e normative. Il confronto tra le parti è fermo da mesi. L’ultimo incontro, previsto per il 9 ottobre, è stato annullato da Federfarma, che rappresenta i titolari delle farmacie private, accusando i sindacati di “mancanza di disponibilità al dialogo” dopo l’annuncio di scioperi locali in Sardegna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero nazionale dei farmacisti: il 6 novembre chiusura delle farmacie private