Sciopero farmacisti dipendenti e collaboratori il 6 novembre
Tempo di lettura: < 1 minuto “Incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro (24 ore) di giovedì 6 novembre i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia. Si tratta dei farmacisti collaboratori e gli altri dipendenti delle farmacie. Lo sciopero – indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – è a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024”. Lo rendono noto i sindacati, che chiedono alla parte datoriale Federfarma di “tornare al tavolo di trattativa e riconoscere il valore reale della professione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
6 NOVEMBRE – SCIOPERO NAZIONALE DELLE FARMACISTE E DEI FARMACISTI Basta attese! Scioperiamo per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Chiediamo: •Valorizzazione della professione e della professionalità di chi lavora n - facebook.com Vai su Facebook
Farmacisti in sciopero a #Cagliari: protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale per il rinnovo del contratto - X Vai su X
Sciopero farmacisti dipendenti e collaboratori il 6 novembre - indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - Secondo ansa.it
Rinnovo contratto farmacisti: proclamato sciopero per il 6 novembre. Astensione di 24 ore - Proclamato sciopero nazionale di un intero turno di lavoro dei farmacisti delle farmacie private per il 6 novembre. Si legge su farmacista33.it
Sciopero dei farmacisti a Cagliari per il rinnovo del contratto - Sciopero e manifestazione dei farmacisti sotto il Consiglio regionale mercoledì 15 ottobre, a partire dalle 11. Si legge su ansa.it