Tempo di lettura: < 1 minuto “Incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro (24 ore) di giovedì 6 novembre i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia. Si tratta dei farmacisti collaboratori e gli altri dipendenti delle farmacie. Lo sciopero – indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – è a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024”. Lo rendono noto i sindacati, che chiedono alla parte datoriale Federfarma di “tornare al tavolo di trattativa e riconoscere il valore reale della professione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sciopero farmacisti dipendenti e collaboratori il 6 novembre