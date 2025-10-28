Sciopero alla DMG Mori i sindacati | Licenziamento assurdo e mirato di un nostro delegato

“Un licenziamento ritorsivo”: così Fiom Cgil e Fim Cisl definiscono quanto accaduto alla DMG Mori di Brembate, dove un delegato sindacale è stato convocato nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre, invitato a lasciare immediatamente i locali aziendali e raggiunto da una lettera che annuncia il licenziamento per soppressione della mansione. Il lavoratore, inquadrato al livello A1 (il più alto della classificazione), è una figura di alta professionalità, con una specializzazione proprio sulle normative doganali e daziarie: una competenza chiave in un momento in cui, secondo il nuovo piano industriale presentato dall’azienda, lo stabilimento di Brembate dovrebbe rafforzare il proprio ruolo nell’export internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sciopero alla DMG Mori, i sindacati: “Licenziamento assurdo e mirato di un nostro delegato”

