Sciopero aerei mercoledì 29 ottobre orari garantiti dei voli | a rischio ritardi e cancellazioni per 24 ore
Mercoledì 29 ottobre 2025 è in programma uno sciopero del trasporto aereo della durata di 24 ore, che rischia di creare disagi per i viaggiatori. Protesta il personale di terra di alcuni importanti aeroporti nazionali, come Milano Linate e Malpensa ma scioperano per 4 ore anche per gli addetti di alcune importanti compagnie aeree come Air France, Klm e Vueling. 🔗 Leggi su Fanpage.it
