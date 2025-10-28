Sciopero aerei mercoledì 29 ottobre orari garantiti dei voli | a rischio ritardi e cancellazioni per 24 ore

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre 2025 è in programma uno sciopero del trasporto aereo della durata di 24 ore, che rischia di creare disagi per i viaggiatori. Protesta il personale di terra di alcuni importanti aeroporti nazionali, come Milano Linate e Malpensa ma scioperano per 4 ore anche per gli addetti di alcune importanti compagnie aeree come Air France, Klm e Vueling. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sciopero aerei mercoled236 29Sciopero aerei mercoledì 29 ottobre, orari garantiti dei voli: a rischio ritardi e cancellazioni per 24 ore - Mercoledì 29 ottobre 2025 è in programma uno sciopero del trasporto aereo della durata di 24 ore, che rischia di creare disagi per i viaggiatori ... Segnala fanpage.it

sciopero aerei mercoled236 29Sciopero 29 ottobre 2025 aerei: tutti i voli cancellati - Scopri i dettagli dello sciopero del 29 ottobre 2025: rischio di disagi negli aeroporti italiani, ecco la lista dei possibili voli cancellati ... Da sicurauto.it

sciopero aerei mercoled236 29Sciopero aereo del 29 ottobre, tutto bloccato per 24 ore: gli orari e i voli garantiti - Voli a rischio ritardo in diversi aeroporti italiani per gli scioperi nazionali e regionali nel settore aereo proclamati il 29 ottobre ... Si legge su quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Aerei Mercoled236 29