Sciopero aerei mercoledì 29 ottobre fate attenzione | ecco gli orari garantiti dei voli

Tvzap.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre si annuncia come una giornata difficile per chi dovrà viaggiare in aereo. È in programma un grande sciopero del trasporto aereo che coinvolgerà sia il personale di terra che quello di volo di diverse compagnie e aeroporti italiani. Una mobilitazione che potrebbe provocare ritardi e cancellazioni per l’intera giornata, con pesanti ripercussioni su Milano Linate, Malpensa e sugli scali collegati ai voli internazionali operati da Air France, Klm e Vueling. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

sciopero aerei mercoled236 29 ottobre fate attenzione ecco gli orari garantiti dei voli

© Tvzap.it - Sciopero aerei mercoledì 29 ottobre, fate attenzione: ecco gli orari garantiti dei voli

News recenti che potrebbero piacerti

sciopero aerei mercoled236 29Sciopero aerei mercoledì 29 ottobre, orari garantiti dei voli: a rischio ritardi e cancellazioni per 24 ore - Mercoledì 29 ottobre 2025 è in programma uno sciopero del trasporto aereo della durata di 24 ore, che rischia di creare disagi per i viaggiatori ... Si legge su fanpage.it

Sciopero aerei 29 ottobre 2025, cosa sapere su orari e voli garantiti - Nella giornata di domani è prevista una mobilitazione di 24 ore che interesserà gli scali di Milano Linate, Milano Malpensa, Firenze e Pisa. Secondo tg24.sky.it

sciopero aerei mercoled236 29Sciopero 29 ottobre 2025 aerei: tutti i voli cancellati - Scopri i dettagli dello sciopero del 29 ottobre 2025: rischio di disagi negli aeroporti italiani, ecco la lista dei possibili voli cancellati ... Riporta sicurauto.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Aerei Mercoled236 29