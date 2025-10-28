Sciopero aerei mercoledì 29 ottobre fate attenzione | ecco gli orari garantiti dei voli

– Mercoledì 29 ottobre si annuncia come una giornata difficile per chi dovrà viaggiare in aereo. È in programma un grande sciopero del trasporto aereo che coinvolgerà sia il personale di terra che quello di volo di diverse compagnie e aeroporti italiani. Una mobilitazione che potrebbe provocare ritardi e cancellazioni per l’intera giornata, con pesanti ripercussioni su Milano Linate, Malpensa e sugli scali collegati ai voli internazionali operati da Air France, Klm e Vueling. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

