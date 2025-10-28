Sciopero aerei 29 ottobre 2025 cosa sapere su orari e voli garantiti
Si prospetta una giornata difficile per coloro che hanno in programma un volo aereo per domani, mercoledì 29 ottobre. Previsto infatti uno sciopero nazionale per l’intera giornata che interesserà diversi scali aeroportuali, come Milano Linate, Milano Malpensa, Pisa e Firenze. Incroceranno invece le braccia per 4 ore il personale di terra di Air France e KLM, dalle 12 alle 16, e il personale di Vueling, dalle ore 13 alle ore 17. A indire lo sciopero diverse sigle sindacali, come FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, USB Lavoro Privato, CUB Trasporti e FLAI Trasporti e Servizi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
