Scienza ecco il corallo molle del Pacifico che può alterare la rigidità degli arti

La  Leptogorgia chilensis, un corallo molle  diffuso lungo la  costa del Pacifico  dalla California al Cile,  puo’ alterare la durezza e la rigidita’ dei propri arti. A descrivere questo curioso comportamento uno studio, pubblicato sulla  rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ della Pennsylvania.  Il team, guidato da  Ling Li e Chenhao Hu,  ha scoperto il meccanismo alla base di questa straordinaria capacita’. I risultati, commentano gli autori, potrebbero avere  numerose applicazioni in diversi campi,  dalla medicina, alla robotica fino alla produzione manifatturiera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

