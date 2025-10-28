Scienza ecco il corallo molle del Pacifico che può alterare la rigidità degli arti

La Leptogorgia chilensis, un corallo molle diffuso lungo la costa del Pacifico dalla California al Cile, puo’ alterare la durezza e la rigidita’ dei propri arti. A descrivere questo curioso comportamento uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ della Pennsylvania. Il team, guidato da Ling Li e Chenhao Hu, ha scoperto il meccanismo alla base di questa straordinaria capacita’. I risultati, commentano gli autori, potrebbero avere numerose applicazioni in diversi campi, dalla medicina, alla robotica fino alla produzione manifatturiera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

"Antonia Corallo" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Agrigento Capitale della Cultura 2025. . Inaugurata il 17 ottobre al Museo Nocito del Corallo di Sciacca, la mostra Éclore nasce dal progetto in residenza dell’artista francese @lisechevalierartiste, che intreccia arte contemporanea e saperi artigianali per racco - facebook.com Vai su Facebook

Corallo più grande del mondo trovato alle Isole Salomone: ha 300 anni ed è visibile dallo spazio - Trovato il corallo più grande del mondo alle Isole Salomone, nell'oceano Pacifico: è largo 34 metri e lungo 32, tanto grande da poter essere visto dallo spazio. Si legge su ilmessaggero.it

E’ stato scoperto il corallo più grande del mondo che può essere visto dallo spazio - Il team Pristine Seas della National Geographic Society ha fatto una scoperta sorprendente durante una spedizione alle Isole Salomone, nel Pacifico sud- Lo riporta blitzquotidiano.it

Scoperto nel Pacifico il corallo più grande del mondo (che si vede persino dallo spazio) - Ma quando il direttore della fotografia Manu San Félix si è tuffato per dare un'occhiata più da vicino, è rimasto stupito ... Lo riporta nationalgeographic.it