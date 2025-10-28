Sciascia e Tobino la letteratura come cura | convegno e mostra alla Fondazione di Racalmuto

La Fondazione Sciascia di Racalmuto ospiterà il 31 ottobre alle 15.30 il convegno “Sciascia e Tobino: la letteratura tra impegno sociale e cura”, dedicato al profondo legame umano e intellettuale tra il toscano Mario Tobino e il siciliano Leonardo Sciascia.L’appuntamento offrirà l’occasione per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

