Sciame sismico in Turchia scosse di terremoto fino a magnitudo 6.1 | crollati palazzi

La Turchia ancora scossa dal terremoto. Un sisma di magnitudo 6.1 è stato registrato nell'ovest del Paese alle 22,40 (ora locale) del 27 ottobre. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul e in altre località turche. C'è stata poi una seconda scossa di magnitudo 4.2 alle 5.36 di oggi, 28. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

"Sciame sismico di questi giorni rende urgenti nuove indicazioni per la popolazione" - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto: sciame sismico nell'Avellinese, magnitudo massima 3.1 - X Vai su X

Forti scosse di terremoto in Turchia, la prima di magnitudo 6.1: alcuni palazzi distrutti - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito nella serata di lunedì 27 ottobre la città di Sindirgi, nella Turchia occidentale. Lo riporta thesocialpost.it

Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 3.3/ Ultime notizie INGV: nella notte uno sciame da 13 scosse - 3 di magnitudo: l'INGV ha rilevato uno sciame composto da 13 differenti scosse Si è attivato e – fortunatamente – concluso nel corso della ... Segnala ilsussidiario.net

Campi Flegrei, sciame sismico in corso - Uno sciame sismico è in corso nei Campi Flegrei, con una ventina di scosse, le più recenti all'alba di oggi. Scrive rainews.it