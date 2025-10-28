Sciacca 25 cani sequestrati in appartamento | un indagato per maltrattamento

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione complessa e delicata ha portato al sequestro di 25 cani trovati in un appartamento di contrada Isabella, tenuti in condizioni non conformi alla legge. Il proprietario è stato denunciato e risulta indagato per maltrattamento di animali e altre violazioni.L’intervento ha visto la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sciacca 25 cani sequestratiSequestrati 25 cani in casa di una donna: erano in cattive condizioni igienico sanitarie - L'intervento del Comune è scattato su segnalazione dei vicini e la proprietaria, come in passato, ha cercato di opporre resistenza; gli animali, però, sono stati prelevati e affidati alle strutture co ... Da lasicilia.it

Sciacca, 25 cani tenuti in casa in condizioni precarie: predisposto il trasferimento degli animali - È quanto hanno scoperto le autorità a Sciacca, dove il sindaco ha disposto con un’apposita o ... Riporta scrivolibero.it

sciacca 25 cani sequestratiViveva in casa con 25 cani, interviene il comune di Sciacca - Quando le autorità avevano provato ad intervenire, la signora che stava in casa con 25 cani aveva opposto resistenza. Come scrive meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Sciacca 25 Cani Sequestrati