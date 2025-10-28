Sciacca 25 cani sequestrati in appartamento | un indagato per maltrattamento

Un’operazione complessa e delicata ha portato al sequestro di 25 cani trovati in un appartamento di contrada Isabella, tenuti in condizioni non conformi alla legge. Il proprietario è stato denunciato e risulta indagato per maltrattamento di animali e altre violazioni.L’intervento ha visto la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

