Schlein Saviano e i gufi del flop | quelli che non hanno capito nulla

Il "capolinea", il "flop", l'"implosione". Per tutta una stampa progressista, era un destino segnato quello di Javier Milei, il presidente argentino alla prova del voto di "metà mandato". Titoli e analisi di pochi giorni fa vaticinavano infatti il crollo imminente dell'esperimento liberale di Milei. Guardavano a Buenos Aires e non vedevano l'ora di sancire il "fallimento" di questo eccentrico politico-economista con le basette e la motosega che in due anni - rivoluzionando tutti i canoni delle pratiche di governo e del discorso pubblico nel suo Paese - ha archiviato le rovinose pratiche stataliste del passato, quelle che hanno disastrato l'Argentina, un tempo tra i Paesi più ricchi del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Schlein, Saviano e i gufi del flop: quelli che non hanno capito nulla

Altre letture consigliate

#contraddizioni Come riscontrabile su un dizionario, in tedesco 'schlein' significa 'piccolo', per estensione 'poco'. Insomma, trascurabile. Per cui Elly Schlein, nata in Svizzera, nel Canton Ticino, dove si parla l'italiano dappertutto meno che nel comune di Bosco - facebook.com Vai su Facebook

Schlein, Saviano e i gufi del flop: quelli che non hanno capito nulla - Avevano immaginato (e raccontato) una Buenos Aires oppressa: l'abitudine del "wishful thinking" e la narrazione ideologica ... Lo riporta ilgiornale.it

Marche, Schlein nel mirino della minoranza Pd per il flop di Ricci. Bocciata la linea di "estrema" sinistra (Pro-Pal) - Decisive le posizioni di Stefano Bonaccini, leader della minoranza ma troppo vicino a Schlein (secondo i moderati), e di Dario Franceschini Attesa (anche se non scontata), ma comunque dolorosa. Secondo affaritaliani.it

Schlein riabbraccia i deputati pd della Flotilla a Fiumicino: "Ora liberare tutti gli attivisti" - La segretaria pd Elly Schlein è andata ad accogliere all'aeroporto di Fiumicino l'eurodeputata Annalisa Corrado e il deputato Arturo ... Segnala repubblica.it