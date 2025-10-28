Le dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein sul suo avere «riportato il partito dove la sua gente se lo aspetta», e soprattutto sui passati governi di grande coalizione («se qualcuno ha nostalgia del periodo in cui il Partito democratico governava con un pezzo della destra, quel tempo è finito»), pronunciate domenica a Che tempo che fa, hanno suscitato ieri una replica tanto facile quanto ineccepibile da parte di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente di quella corrente riformista ormai decisa a riprendere spazio nel dibattito interno, dopo la rottura con Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Schlein è il terzo segretario di fila a vantarsi di aver resuscitato il Pd