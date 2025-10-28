Schlein all' attacco di Meloni | Abbiamo perso uno stipendio all' anno

"Ho letto che la presidente Meloni ha detto che i dati dell'occupazione parlano chiaro. Vero, dicono che gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso 7 punti e mezzo dal 2021, uno stipendio all'anno". A dirlo è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando il post pubblicato oggi. 🔗 Leggi su Today.it

