Schianto tremendo il famoso calciatore di serie A investe disabile | morto sul colpo!

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile, nelle prime ore del pomeriggio. Il secondo portiere dell’ Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un investimento mortale che ha visto come vittima un uomo di 81 anni in carrozzina elettrica. Annullata la conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter Chivu prevista per le 14, in vista della partita di mercoledì contro la Fiorentina. Leggi anche: Napoli-Inter, è finita! La Serie A ha la nuova capolista L’impatto e l’intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano potrebbe aver avuto un malore mentre attraversava la strada, passando dalla pista ciclabile a quella del senso di marcia opposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

