Schianto nella galleria Monte Barro sulla SS36 | traffico in tilt a Lecco

Leccotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio difficile per la viabilità lecchese. Un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto si è verificato nella galleria Monte Barro sulla Strada Statale 36 in direzione Colico, causando pesanti ripercussioni sul traffico dell'intera città di Lecco e delle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

