Schianto nella galleria Monte Barro sulla SS36 | traffico in tilt a Lecco
Pomeriggio difficile per la viabilità lecchese. Un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto si è verificato nella galleria Monte Barro sulla Strada Statale 36 in direzione Colico, causando pesanti ripercussioni sul traffico dell'intera città di Lecco e delle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Chiusaforte, si schianta contro il muro della galleria e si lancia dal viadotto: chi è il giovane morto -> https://www.nordest24.it/a23-chiusaforte-vittima-feltre-incidente-galleria - facebook.com Vai su Facebook
Schianto in galleria. Tre feriti sulla Variante - Pauroso incidente ieri verso le 15 sulla statale del Brennero all’interno della galleria “Botri” della variante di Ponte a Moriano. Secondo lanazione.it