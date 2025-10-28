Schianto nel buio a San Pietro in Casale | due feriti

Bolognatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre, poco prima delle 19, lungo via Galliera Sud, a San Pietro in Casale.?Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Settimo San Pietro, schianto auto-moto: un ferito - Incidente stradale poco fa sulla circonvallazione Settimo- Secondo unionesarda.it

Castiadas, schianto sulla Provinciale 18: un ferito in Rianimazione - Grave incidente stradale sulla provinciale 18 a Castiadas, nella zona di San Pietro, a poca distanza dall’Alma resort. Si legge su unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Buio San Pietro