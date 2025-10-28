Schianto contro un albero in campagna | nulla da fare per un 81enne

NARDÒ – Finisce contro un albero e perde la vita sul colpo. Nulla da fare per Leonzio Favale, un 81enne  - originario di Veglie e residente a Boncore, la località di Nardò - che, intorno alle 10 e mezzo di questa mattina, si è schiantato su un tronco in contrada Torre del Cardo, nelle campagne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

