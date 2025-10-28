Schianto contro il casello dell’autostrada Lavinia muore a 41 anni | un anno fa la tragedia del marito

Un nuovo, drammatico incidente stradale ha sconvolto l’alba di Mestre, riaccendendo il tema della sicurezza sulle nostre autostrade. Poco prima delle cinque di ieri mattina, lunedì 27 ottobre, la quiete della notte è stata spezzata da un impatto violentissimo al casello dell’A57, dove un’auto ha centrato la barriera autostradale. Una scena che, nel giro di pochi minuti, ha richiamato ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la persona alla guida. La vittima è Lavinia Capobianco, 41 anni, residente a Udine ma originaria di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

