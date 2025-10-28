Schianto all' incrocio tra camion e auto | vettura schiacciata contro la cancellata e donna in elicottero all' ospedale

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi nella frazione periferica cesenate di Bulgarnò, poco prima delle 16 c'è stato un violento scontro tra un camion del corriere Brt e un'Audi A4 all'incrocio tra via Pavirana e vicinale Sala.L'impatto è stato molto violento, e pare causato da una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

