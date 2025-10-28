Scherzo tra studenti e lite in classe | la scuola non risponde per l’infortunio il Tribunale chiarisce i limiti della responsabilità Cosa hanno detto i giudici

Una lite tra studenti durante la lezione si trasforma in un procedimento giudiziario: la sentenza del Tribunale di Catanzaro accende i riflettori sui limiti della responsabilità scolastica e sull’importanza dell’educazione familiare. Un infortunio in classe e la domanda di risarcimento spingono magistrati a chiarire il confine tra vigilanza d’istituto e compiti genitoriali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Durante uno scherzo, uno studente ha attaccato un foglio sulla schiena di un compagno con scritto "sono stupido " Csì gli studenti hanno iniziato a ridere a intermittenza… Nel pomeriggio iniziò la lezione di matematica e l’insegnante scrisse un problema diffici - facebook.com Vai su Facebook

Roma, studentessa spruzza un intero deodorante spray in classe: 25 intossicati. «C'era troppa puzza» - Il cattivo odore tra i banchi è troppo forte e per coprirlo aziona un'intera bomboletta di deodorante spray intossicando i compagni di scuola. ilmessaggero.it scrive

Studenti intossicati in classe a Roma da un deodorante spray, una compagna confessa: cosa è successo in aula - Nella classe di una scuola di Roma una ragazzina ha svuotato un'intera bomboletta di deodorante spray perché, ha detto, sentiva puzza. Da virgilio.it