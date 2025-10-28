Scherma la Discobolo Sciacca brilla a Ragusa | giovani promesse della sciabola protagoniste alla prova regionale
L’asd Discobolo Sciacca conferma il suo ruolo di riferimento per la sciabola in Sicilia, portando a casa risultati di grande prestigio alla prima prova regionale Gpg e al 1° Trofeo Ibleo promozionale under 10, che si sono svolti a Ragusa. Un appuntamento di rilievo nel panorama giovanile della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sotto le mura dell’antico maniero…. tra le nebbie di fine ottobre …rumore di spade …per la prima volta a Rosciano la Scherma Storica della Compagnia di S.Giorgio - facebook.com Vai su Facebook