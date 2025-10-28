Si avvicinano le elezioni regionali in Puglia, in programma per il 23 e 24 novembre, e i principali partiti sono impegnati nella definizione delle ultime candidature. Il clima politico si fa sempre più teso, con continui accordi e strategie che riflettono le dinamiche nazionali. In questa fase, la ricerca di figure nuove e credibili si rivela fondamentale per conquistare un consenso sempre più esigente e attento. Maria Pina Digiesi: candidatura nella lista “Per la Puglia”. Nel panorama delle candidature spicca quella di Maria Pina Digiesi, avvocata e attivista sociale, nota anche per essere cugina del cantante Achille Lauro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Scendo in campo”. Lei ha deciso di candidarsi con loro: sorpresa nel mondo dello spettacolo