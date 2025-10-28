Scarperia allo Spazio Brizzolari la mostra 1786… di qualsivoglia delitto
Una collettiva dedicata alla riforma leopoldina che abolì la pena di morte in Toscana, con 36 artisti coinvolti e un programma di incontri, performance e approfondimenti.A quasi 240 anni dall’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana, la riforma leopoldina torna al centro di una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Progetto ‘ `’ - ‘ ‘… ’’ - 10ottobre30novembre2025 Museo Spazio Brizzolari - Scarperia e San Piero (FI) …………….. - facebook.com Vai su Facebook