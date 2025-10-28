Scarica rifiuti in strada dall' auto telecamera registra la targa del veicolo

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beccato a depositare rifiuti, incastrato da una telecamera comunale. Lo ha comunicato il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma: “Chi abbandona rifiuti in strada pensando di essere più furbo della maggioranza dei cittadini che, al contrario, rispetta le regole, è solo un???????? da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scarica rifiuti strada dallScarica rifiuti speciali sul ciglio della strada - CAPANNORI: Sorpreso nel cuore della notte ad abbandonare scarti di lavorazioni edili, un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri ... toscanamedianews.it scrive

scarica rifiuti strada dallTrovato mentre scarica secchi di rifiuti da lavorazione edile a bordo strada: denunciati - Nell'auto anche tre tessere sanitarie intestate a terze persone: il 42enne di origine marocchina dovrà rispondere di ricettazione ... Da luccaindiretta.it

scarica rifiuti strada dallAbbandonano i rifiuti in strada, si beccano la sanzione più dura di sempre - Una coppia scoperta grazie alle telecamere: multe salatissime e patente sospesa. Secondo ecoblog.it

Cerca Video su questo argomento: Scarica Rifiuti Strada Dall