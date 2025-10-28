Scarica rifiuti in strada dall' auto telecamera registra la targa del veicolo
Beccato a depositare rifiuti, incastrato da una telecamera comunale. Lo ha comunicato il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma: “Chi abbandona rifiuti in strada pensando di essere più furbo della maggioranza dei cittadini che, al contrario, rispetta le regole, è solo un???????? da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Messina, si ferma sul ciglio di una strada di Bordonaro e scarica tutti i rifiuti del cantiere edile https://gazzettadelsud.it/?p=2119131 - facebook.com Vai su Facebook
Scarica rifiuti speciali sul ciglio della strada - CAPANNORI: Sorpreso nel cuore della notte ad abbandonare scarti di lavorazioni edili, un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri ... toscanamedianews.it scrive
Trovato mentre scarica secchi di rifiuti da lavorazione edile a bordo strada: denunciati - Nell'auto anche tre tessere sanitarie intestate a terze persone: il 42enne di origine marocchina dovrà rispondere di ricettazione ... Da luccaindiretta.it
Abbandonano i rifiuti in strada, si beccano la sanzione più dura di sempre - Una coppia scoperta grazie alle telecamere: multe salatissime e patente sospesa. Secondo ecoblog.it