Scarcerati i tre attivisti Propal fermati a Napoli sabato scorso Arresto convalidato con obbligo di firma
I proPal accusati di sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo le tensioni di sabato scorso alla Mostra d'Oltremare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
#MIGRANTI a #ROMA: compiuto un primo passo, la soluzione ancora non c'è. Verso il #17D! Proteggiamo le persone, non i confini! Volontari e attivisti di Baobab Experience, insieme alle altre realtà sociali e organizzazioni solidali scendono in corteo per le str - facebook.com Vai su Facebook
Scarcerati i tre attivisti Propal fermati a Napoli sabato scorso. Arresto convalidato con obbligo di firma - I proPal accusati di sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo le tensioni di sabato scorso alla Mostra d'Oltremare ... Da fanpage.it
Napoli, attivisti ProPal arrestati: sit-in davanti al Tribunale - in stamattina davanti al Tribunale a Napoli in occasione dell'udienza di convalida degli arresti dei tre militanti della Rete di Napoli per la Palestina sabato scorso a Fuorigrotta. Lo riporta ilmattino.it
Blitz anti Israele alla fiera farmaceutica di Napoli: 3 attivisti ProPal arrestati e 3 poliziotti feriti - Protesta contro la presenza dell'azienda farmaceutica "Teva" all'evento Pharmexpo allestito nella Mostra d'Oltremare a Napoli; tre attivisti ... Lo riporta msn.com