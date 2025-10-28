scarcerati 3 pro pal arrestati a napoli obbligo di firma

Tempo di lettura: < 1 minuto Il gip di Napoli Vinciguerra ha disposto l’obbligo di firma per i tre manifestanti Pro Pal che lo scorso 25 ottobre sono stati arrestati mentre tentavano di entrare nella Mostra d’Oltremare di Napoli, dove l’azienda farmaceutica israeliana Teva aveva allestito uno stand in occasione della fiera Pharmexpo. A breve i tre manifestanti dovrebbero essere scarcerati. I tre si devono presentare alla polizia giudiziaria il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

