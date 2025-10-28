Scanzi accusa il governo | Se ne frega dei palestinesi

Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber, si parla di politica estera. In particolare, si discute della difficile tregua in Medio Oriente raggiunta grazie all’accordo voluto da Donald Trump. Davanti a tutto questo, però, il giornalista Andrea Scanzi pensa bene di utilizzare il suo spazio per attaccare su tutti i fronti il centrodestra italiano e le destre internazionali. “Un popolo che subisce un genocidio presuppone empatia, vicinanza, solidarietà e sono tutte caratteristiche che non riesco ad associare alla destra, ancor più se destra estrema ”, esordisce Scanzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scanzi accusa il governo: "Se ne frega dei palestinesi"

