Scandalo in Turchia 152 arbitri scommettono su 18227 partite
Il calcio turco è scosso da uno scandalo senza precedenti. Il presidente della Federcalcio, Ibrahim Haciosmanoglu, ha reso noto in conferenza stampa che 371 dei 571 arbitri attivi nei campionati professionistici hanno aperto un conto scommesse, e 152 di loro scommettono attivamente. La rivelazione, confermata dai risultati di un’indagine avviata dalla Procura di Istanbul ad aprile, ha sollevato un’ondata di polemiche e richieste di chiarezza. Secondo quanto comunicato dalla Federazione turca (TFF), tra gli arbitri coinvolti ci sarebbero sette direttori di gara e 15 assistenti di alto livello. Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti: un arbitro avrebbe piazzato scommesse su 18. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
