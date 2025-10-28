Scandalo arbitri in Turchia 371 hanno conti aperti in società di scommesse | campionati a rischio

Fanpage.it | 28 ott 2025

Oltre 150 arbitri sotto inchiesta per scommesse in Turchia: la Federcalcio indaga su un sistema diffuso che coinvolgerebbe anche direttori di gara di alto livello. Rischiano di essere sospesi tutti i campionati professionistici, dalla Super Lig alla Terza Divisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

