Scandalo arbitri in Turchia 371 hanno conti aperti in società di scommesse | campionati a rischio

Oltre 150 arbitri sotto inchiesta per scommesse in Turchia: la Federcalcio indaga su un sistema diffuso che coinvolgerebbe anche direttori di gara di alto livello. Rischiano di essere sospesi tutti i campionati professionistici, dalla Super Lig alla Terza Divisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Turchia, esplode un mega scandalo arbitri: in 371 hanno conti aperti in società di scommesse Cose turche. Altro che caos scommesse nella Nba, un gigantesco scandalo che coinvolge oltre 150 arbitri dediti a puntate sulle partite rischia di travolgere il ca - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo scommesse in Turchia: 371 arbitri hanno conti online, 152 puntano spesso. Campionati a rischio - X Vai su X

Scandalo arbitri in Turchia, 371 hanno conti aperti in società di scommesse: campionati a rischio - Oltre 150 arbitri sotto inchiesta per scommesse in Turchia: la Federcalcio indaga su un sistema diffuso che coinvolgerebbe anche direttori di gara di alto ... fanpage.it scrive

Scandalo arbitri e scommesse in Turchia: in 371 hanno conti aperti online, e 152 puntano attivamente. Campionati a rischio - La Federcalcio turca annuncia: 371 arbitri su 571 hanno conti scommesse, 152 puntano attivamente. Come scrive msn.com

Turchia, esplode un mega scandalo arbitri: in 371 hanno conti aperti in società di scommesse - Campionati a rischio: i fischietti locali hanno puntato su oltre 10mila partite. Si legge su msn.com