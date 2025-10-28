Scandalo arbitrale in Turchia campionati a rischio | la scoperta folle

Rischiano di essere sospesi tutti i campionati nazionali, dalla Super Lig alla Terza Divisione turca: la Federcalcio indaga su un sistema diffuso che coinvolgerebbe anche arbitri di alto livello. La notizia delle ultime ore ha letteralmente travolto il calcio in Turchia. La Federcalcio turca, ha aperto un’inchiesta su oltre 150 arbitri, sospettati di aver scommesso su partite dei diversi campionati nazionali. Clamoroso in Turchia, la Federcalcio apre l’inchiesta: la ricostruzione. Secondo quanto emerso dal comunicato ufficiale della Federcalcio, su 571 direttori di gara attivi, 371 avrebbero aperto conti su piattaforme di betting e ben 152 avrebbero scommesso, tra di loro 7 arbitri e 15 assistenti di alto livello. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Scandalo arbitrale in Turchia, campionati a rischio: la scoperta folle

Contenuti che potrebbero interessarti

Le persone con moltissimo tempo libero oltre al Var di Bologna Fiorentina si stanno occupando di questo presunto scandalo arbitrale tra Lagaro e Bentivoglio. Io penso nella assoluta buonafede dell' arbitro. Non mi sembrerebbe fuorigioco la rete della vittoria - facebook.com Vai su Facebook

Solito scandalo arbitrale a Barcellona. Tre minuti dopo il gol che ha riaperto il match, $Olympiacos in 10 per questo secondo giallo. Imbarazzante. $BarcelonaOlympiacos $Champions - X Vai su X

Scandalo arbitri in Turchia, 371 hanno conti aperti in società di scommesse: campionati a rischio - Oltre 150 arbitri sotto inchiesta per scommesse in Turchia: la Federcalcio indaga su un sistema diffuso che coinvolgerebbe anche direttori di gara di alto ... fanpage.it scrive

Turchia, scandalo scommesse: la maggior parte degli arbitri ha un conto aperto per giocare - Scandalo arbitrale nel calcio turco: 371 arbitri hanno un conto di scommesse sportive e 152 sono giocatori in attività. Riporta ilnapolista.it

Scandalo arbitri e scommesse in Turchia: in 371 hanno conti aperti online, e 152 puntano attivamente. Campionati a rischio - La Federcalcio turca annuncia: 371 arbitri su 571 hanno conti scommesse, 152 puntano attivamente. Lo riporta msn.com