Scalatore precipita sulla parete del Mottarone
É stato recuperato con l'elicottero del 118 uno scalatore che è precipitato da una delle palestre di roccia del Mottarone.L'uomo, un cittadino svizzero, si trovava insieme ad altri compagni quando è scivolato dalla parete, nella stessa zona dove domenica sono stati recuperati due arrampicatori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
