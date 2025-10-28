Scabbia in carcere in Umbria | undici casi registrati La Regione | La situazione è sotto controllo

Undici casi di scabbia nelle carcere dell'Umbria. La conferma ufficiale arriva dalla Regione Umbria dopo l'allarme lanciato dal garante dei detenuti, Giuseppe Caforio.Scabbia, 11 casi nelle carceri dell'Umbria“Dalle verifiche condotte dalle direzioni aziendali, in collaborazione con i medici. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

