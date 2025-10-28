Sarno donna sorpresa con hashish e cocaina | arrestata
Tempo di lettura: 2 minuti Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella mattinata del 24 ottobre 2025, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha tratto in arresto una donna di 31 anni, originaria della provincia di Bari e da qualche tempo residente nella Piana del Sele, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è giunto al termine di una rapida e mirata attività d’indagine. Gli agenti hanno sorpreso la donna mentre bivaccava lungo l’argine del fiume Sarno, sotto il ponte ferroviario, in compagnia di un uomo successivamente identificato come un cittadino marocchino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Energy Donna Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Sarno, 30enne arrestata con cocaina e hashish in centro: tentava la fuga alla vista della polizia - Alla vista degli agenti del Commissariato di Stato, la donna ha tentato di darsi alla fuga, ma è stata prontamente bloccata. Da agro24.it
Fermata in pieno centro a Sarno con della cocaina, arrestata 30enne - Si aggirava in centro cittadino a Sarno nascondendo cocaina ed hashish, alla vista della polizia ha tentato la fuga. Lo riporta msn.com