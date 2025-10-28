Sarah Toscano ospite all' Adnkronos | Il sogno? Un duetto con Elodie ed Emma A Sanremo torno solo con il pezzo giusto

Milano, 28 ott.(Adnkronos) - Dopo il trionfo di 'Amarcord'', Sarah Toscano non si ferma e guarda avanti. La giovane artista sogna in grande e confessa il suo desiderio in una lunga intervista all'Adnkronos: un duetto con Elodie ed Emma, le due regine del pop italiano che più la ispirano. “Sarebbe pazzesco cantare con loro", racconta con entusiasmo. Reduce dall'intensità del Festival di Sanremo, Sarah ammette di volerci tornare "nel momento giusto, con il pezzo giusto". A soli 19 anni, mostra una sorprendente lucidità e una visione chiara: il suo futuro è tutto da scrivere, ma brilla già come una star. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sarah Toscano ospite all'Adnkronos: "Il sogno? Un duetto con Elodie ed Emma. A Sanremo torno solo con il pezzo giusto"

