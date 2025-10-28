Sarah Ferguson vuole trasferirsi nell’Adelaide Cottage di William e Kate Andrea nel vicino Frogmore Cottage un tempo occupato da Harry e Meghan I due non sono intenzionati ad in esilio No loro vogliono rimanere a Windsor

A veva giurato di rimanergli vicino per sempre, arrivando persino a dichiarare di volerlo risposare. Ma dopo le ultime umiliazioni subite a causa dell’associazione con il pedofilo Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson, un tempo duchessa di York, ha deciso che non ne può più. Fergie e Andrea, divorziati dal 1996 ma felici conviventi dal 2008, si separano di nuovo, e questa volta per sempre. Sarah Ferguson a “Porta a Porta”: il rapporto con il principe Andrea e con Lady D X Sarah Ferguson vuole vivere da sola. Gli ex York avrebbero ceduto alle pressioni di Buckingham Palace, acconsentendo finalmente a lasciare la vasta Royal Lodge, la dimora di Windsor dove non hanno mai pagato l’affitto e che Carlo pare voglia, invece, cedere alla moglie, la regina Camilla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarah Ferguson vuole trasferirsi nell’Adelaide Cottage di William e Kate, Andrea nel vicino Frogmore Cottage, un tempo occupato da Harry e Meghan. I due non sono intenzionati ad in esilio. No, loro vogliono rimanere a Windsor

