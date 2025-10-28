Sarà più veritiera di Wikipedia | Elon Musk lancia Grokipedia l’enciclopedia generata dall’AI Ma è già polemica | Ci saranno molti errori

Attraverso xAI, la sua azienda di intelligenza artificiale, Elon Musk ha lanciato Grokipedia, l’alternativa a Wikipedia. Per molto tempo il tycoon ha criticato l’enciclopedia più famosa del web accusandola di “parzialità editoriale”, e ora promette che la sua “creatura” sarà più “veritiera e indipendente”. Grokipedia si basa su Grok, il chatbot di xAI addestrato su dati in tempo reale, e mira a ridefinire il modo in cui la conoscenza online viene creata e condivisa. Al momento del lancio, avvenuto nelle scorse ore, la piattaforma ospitava poco meno di 900mila voci contro le oltre 7 milioni presenti su Wikipedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

